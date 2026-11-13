Двух жителей Ставрополя приговорили к срокам до семи лет за контрабанду прегабалина

По данным ведомства, с августа по октябрь 2024 года мужчины договорились о незаконном ввозе в Россию прегабалина. Они заказали у иностранного отправителя две международные посылки с веществом общей массой около 6 кг. Отправления пересекли таможенную границу Евразийского экономического союза, однако правоохранители обнаружили и изъяли их до попадания в незаконный оборот.