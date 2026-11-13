Двух жителей Ставрополя приговорили к срокам до семи лет за контрабанду прегабалина
Ленинский районный суд Ставрополя назначил двум местным жителям от шести с половиной до семи лет лишения свободы за контрабанду сильнодействующего вещества. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
По данным ведомства, с августа по октябрь 2024 года мужчины договорились о незаконном ввозе в Россию прегабалина. Они заказали у иностранного отправителя две международные посылки с веществом общей массой около 6 кг. Отправления пересекли таможенную границу Евразийского экономического союза, однако правоохранители обнаружили и изъяли их до попадания в незаконный оборот.
Суд признал фигурантов виновными по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).