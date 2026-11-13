БПЛА сбили ночью в Саратовской области
Атаке также подверглись Волгоградская и Астраханская области
Прошедшей ночью произошла масштабная атака ВСУ на регионы России. Дроны прилетели в три региона наблюдения «Ъ — Средняя Волга»: Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. Подробности сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Всего на территории России подавили или уничтожили 1,19 тыс. беспилотников самолетного типа. Атаке подверглись 18 регионов и акватория Черного моря.
В Волгоградской области погибли четыре человека, двое ранены, водоснабжение отключили в двух населенных пунктах, СКР завел дело о теракте. В Астраханской области никто не пострадал. Саратовские власти также не сообщили о разрушениях и госпитализациях.