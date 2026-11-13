Власти сообщили об атаке дронов на Астраханскую область
Сбито 30 БПЛА
Север Астраханской области подвергся массированной атаке беспилотников. Системы ПВО сбили 30 вражеских дронов, часть подавили РЭБ, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своих соцмедиа.
Обошлось без пострадавших. На местах падения обломков в данный момент работают оперативные службы. Глава региона напомнил, что при обнаружении частей БПЛА и подозрительных предметов подходить к ним близко запрещено.
Режим воздушной опасности был введен на территории Астраханской области накануне в 22 часа. Сигнал отбоя прозвучал сегодня в 10:57 по местному времени.
В соседней Волгоградской области в результате ночной атаки беспилотников на промзону погибли четверо, двое отправлены в больницу. В Светлом Яру разбиты окна и балконы в жилых домах.