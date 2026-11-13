Дело о теракте завели в Волгограде после атаки БПЛА
В ситуации разбирается федеральный Следственный комитет
СК РФ возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту атаки Украины на Волгоградскую области. Подробности сообщила пресс-служба федерального ведомства.
«Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы»,— говорится в релизе.
Силы ВСУ нанесли разрушения на территории одного из волгоградских предприятий. Погибли четыре человека, двое в больнице. Также беспилотники повредили ЛЭП, из-за чего обесточило канализационно-насосную станцию (КНС) № 3. В результате Светлый Яр и Райгород остались без водоснабжения, которое отключили во избежание затопления КНС после отключения электричества.