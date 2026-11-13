В Кировской области осудят экс-сотрудника УФСИН за незаконную торговлю техникой
За два года он заработал на продаже смартфонов и компьютеров 60 млн рублей
В суд Кировской области направили иск о взыскании в доход государства 60 млн руб., полученных бывшим сотрудником регионального управления ФСИН от незаконной предпринимательской деятельности. Иск находится на рассмотрении, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
По данным ведомства, в 2023–2025 годах сотрудник, несмотря на установленный антикоррупционный запрет, занимался продажей смартфонов и другой компьютерной техники, совмещая бизнес со службой.
Ранее по представлению прокуратуры трудовой договор с сотрудником расторгли в связи с утратой доверия.