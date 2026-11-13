Воду отключили под Волгоградом после атаки БПЛА
Ресурс перестали подавать в Светлый Яр и Райгород
Два поселка в пригороде Волгограда остались без воды в результате атаки дронов ВСУ. В местной администрации рассказали о прогрессе в устранении аварии.
ЧП случилось из-за повреждения ЛЭП и обесточивания канализационно-насосная станция (КНС) № 3. Воду отключили во избежание затопления объекта. Поставка ресурса приостановилась в рабочем поселке Светлый Яр и селе Райгород. Восстановить водоснабжение обещают после устранения аварии на КНС.
Минувшей ночью прошла одна из самых масштабных атак Украины на регионы РФ. В Волгоградской области погибли четыре сотрудника одного из предприятий, еще двое попали в больницы. В результате прилетов беспилотников в Светлоярском районе никто не пострадал. Также 30 дронов сбили в Астраханской области. В этом регионе пострадавших нет.