Четыре сотрудника промзоны погибли в результате атаки БПЛА на Волгоград
Двое находятся в больнице
В Волгограде погибли четыре человека после ночной атаки беспилотников на южную промзону. Двое госпитализированы, сообщил губернатор Андрей Бочаров в своих социальных сетях.
«К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибли, двое госпитализированы. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал господин Бочаров.
В рабочем поселке Светлый Яр обломки БПЛА повредили окна и балконы трех пятиэтажных домов и молодежного центра. Там никто не пострадал. Муниципальным властям поручено уточнить и ликвидировать последствия.
Дроны атаковали Волгоградскую область сегодня ночью. В промзоне на юге Волгограда загорелись промышленное предприятие и прилегающая территория. Отмечалось, что речь идет о НПЗ в Красноармейском районе.
Режим беспилотной опасности был введен на территории региона в 19:48 накануне. В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск воздушных судов, ограничения сняли сегодня около 10 утра.