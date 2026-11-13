В Воронежской области ищут оператора стационарных дорожных камер за 209 млн
Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» объявило конкурс на техническое обслуживание стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, входящих в систему «КРИС-Воронеж». Максимальная цена контракта составляет 209 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Услуги будут оказывать с 1 января по 26 декабря 2027 года. Оплата предусмотрена из областного бюджета. Исполнитель должен поддерживать оборудование в рабочем состоянии, проводить осмотры и устранять неисправности, а также предоставлять необходимые запчасти, инструменты и расходные материалы. В состав обслуживаемой системы входят комплексы, фиксирующие превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил остановки и стоянки, требований дорожных знаков и разметки, а также непредоставление преимущества пешеходам.
Согласно техническому заданию, по состоянию на 1 октября 2026 года стационарные комплексы фотовидеофиксации в Воронежской области размещены на 350 рубежах контроля. Из них 243 находятся в Воронеже. Еще 71 комплекс установлен на федеральных трассах, 32 — на региональных и межмуниципальных дорогах, четыре — на прочих местных магистралях.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 декабря, итоги планируется подвести 3-го.
В начале ноября стало известно, что воронежский «Региональный центр безопасности» также ищет подрядчика для работы с передвижными и мобильными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Начальная цена контракта составляет 100 млн руб. Речь идет о доставке оборудования к местам установки, его настройке, обслуживании и последующем хранении.