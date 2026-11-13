В Воронежской области ищут оператора стационарных дорожных камер за 209 млн

Услуги будут оказывать с 1 января по 26 декабря 2027 года. Оплата предусмотрена из областного бюджета. Исполнитель должен поддерживать оборудование в рабочем состоянии, проводить осмотры и устранять неисправности, а также предоставлять необходимые запчасти, инструменты и расходные материалы. В состав обслуживаемой системы входят комплексы, фиксирующие превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил остановки и стоянки, требований дорожных знаков и разметки, а также непредоставление преимущества пешеходам.