Ставрополье начало поставлять мясную и фармацевтическую продукцию в Сингапур и Сьерра-Леоне
В 2026 году Ставропольский край расширил географию экспорта за счет двух новых рынков — Сингапура и Сьерра-Леоне. Покупатели из этих стран начали закупать ставропольское мясо, мясные субпродукты и фармацевтическую продукцию, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Всего край поставляет продукцию в 78 стран, во внешнеэкономическую деятельность вовлечены более 600 производителей. Регион также продолжает развивать торговые связи с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
В прошлом году Ставрополье впервые начало экспортировать мясо птицы и воду в Либерию, Танзанию и Бенин. В 2026 году поставки в эти страны продолжаются. По оценке регионального минэкономразвития, на африканском рынке также востребованы товары с высокой добавленной стоимостью, в том числе мука, кондитерские изделия и масло.
Поддержка экспортеров осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и региональной программы развития международной кооперации. Она предусматривает помощь производителям на разных этапах — от формирования продукта до его продвижения на зарубежные рынки.