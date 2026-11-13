Ставрополье начало поставлять мясную и фармацевтическую продукцию в Сингапур и Сьерра-Леоне

В прошлом году Ставрополье впервые начало экспортировать мясо птицы и воду в Либерию, Танзанию и Бенин. В 2026 году поставки в эти страны продолжаются. По оценке регионального минэкономразвития, на африканском рынке также востребованы товары с высокой добавленной стоимостью, в том числе мука, кондитерские изделия и масло.