Спрос на подержанные автомобили в Петербурге вырос на 17% за десять месяцев

В рейтинге отдельных моделей лидером по динамике стал Hyundai Solaris: за январь — октябрь 2026 года его рассматривали к покупке на 42% активнее, чем за тот же период прошлого года. На втором месте Volkswagen Tiguan (+39,7%), на третьем — Kia Ceed (+37,1%). В пятерку также вошли BMW X5 (+33,1%) и Toyota RAV4 (+31,4%).