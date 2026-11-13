Спрос на подержанные автомобили в Петербурге вырос на 17% за десять месяцев
Лидером по интересу автомобилистов в сегменте подержанных авто стал Hyundai Solaris
Спрос на подержанные автомобили в Санкт-Петербурге за десять месяцев 2026 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре интерес к машинам с пробегом оказался на 20% выше, чем годом ранее, и на 3,8% превысил сентябрьский показатель. Средняя стоимость автомобиля составила 1,6 млн рублей. Такие данные приводит платформа «Авито Авто».
Среди марок наиболее заметно спрос вырос на Hyundai — на 29,2%. Далее следуют Skoda (+24%), Kia (+22,8%), BMW (+22,7%) и Nissan (+21%).
В рейтинге отдельных моделей лидером по динамике стал Hyundai Solaris: за январь — октябрь 2026 года его рассматривали к покупке на 42% активнее, чем за тот же период прошлого года. На втором месте Volkswagen Tiguan (+39,7%), на третьем — Kia Ceed (+37,1%). В пятерку также вошли BMW X5 (+33,1%) и Toyota RAV4 (+31,4%).
В десятку моделей с наибольшим приростом интереса попали Kia Sportage (+28,1%), Volkswagen Polo (+27,7%), BMW 3 серии (+24,7%), Skoda Octavia (+23,5%) и Mitsubishi Outlander (+22,4%).
Среди российских автомобилей наиболее популярными остаются LADA Granta, Priora, Largus и 2114 Samara. В числе востребованных японских моделей — Toyota Camry, Mitsubishi Lancer, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander. Среди немецких автомобилей лидируют Volkswagen Polo, BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса, BMW 3 серии и Volkswagen Tiguan. В тройку популярных южнокорейских моделей вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Ceed.
При этом средняя стоимость ряда подержанных автомобилей за год снизилась. Среди российских моделей LADA сильнее всего подешевела Priora — на 7,6%, до 271 тыс. рублей. Цена Largus уменьшилась на 4,5%, до 679 тыс. рублей, Granta — на 3,6%, до 532 тыс. рублей.
В сегменте японских автомобилей на 3,1% подешевела Toyota Corolla — до 747 тыс. рублей. Среди немецких моделей снижение стоимости зафиксировали у Opel Astra (7,8%, до 482 тыс. рублей), Volkswagen Polo (3,9%, до 834 тыс. рублей) и BMW 3 серии (2,9%, до 1,7 млн рублей).
Французский Renault Logan потерял в цене 5,6% — его средняя стоимость составила 403 тыс. рублей. Среди южнокорейских автомобилей Kia Ceed подешевел на 4,5%, до 965 тыс. рублей, а Kia Rio — на 4,2%, до 818 тыс. рублей.