В Оренбуржье перекрыли трассу М-5 и региональные дороги из-за угрозы БПЛА

В настоящее время движение закрыто с 312-го км (поселок Новосергиевка) по 405-й км (поселок Холодные Ключи). Запрет также действует на участках дорог Загородное шоссе в Оренбурге, Сырт — Родничный Дол и на подъездах к хутору Южный и селу Донецкое от трассы М-5 «Урал».