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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье перекрыли трассу М-5 и региональные дороги из-за угрозы БПЛА

Также не работают аэропорты в Орске и Оренбурге
В Оренбургской области временно запретили движение всех видов транспорта по участку федеральной трассы М-5 «Урал» и ряду региональных дорог. Ограничения введены для обеспечения безопасности на фоне объявленной в регионе угрозы атаки БПЛА. Информация об ограничениях появилась на официальном сайте «Уралуправтодор».

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В настоящее время движение закрыто с 312-го км (поселок Новосергиевка) по 405-й км (поселок Холодные Ключи). Запрет также действует на участках дорог Загородное шоссе в Оренбурге, Сырт — Родничный Дол и на подъездах к хутору Южный и селу Донецкое от трассы М-5 «Урал».
В пятницу в Оренбургской области объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. В аэропортах Оренбурга и Орска введены ограничения на прием и отправление самолетов. Губернатор Евгений Солнцев предупредил жителей о возможных проблемах со связью вплоть до ее полного нарушения.
Яна Вежлева