В Оренбуржье из-за угрозы атаки БПЛА ввели план «Ковер»
План «Ковер» объявлен в Оренбургской области из-за режима беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.
В регионе закрыты оба аэропорта — в Орске и Оренбурге. Для обеспечения безопасности пассажиров они не принимают и не отправляют воздушные суда.
Господин Солнцев отметил, что в регионе также могут наблюдаться перебои со связью до ее полного нарушения. Жителей призывают быть бдительными и ждать сообщений от местного правительства.
Ранее режим беспилотной угрозы объявлялся в Самарской и Ульяновской областях. Аэропорты регионов временно приостанавливали работу.