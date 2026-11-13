Ростовский застройщик «Югстрой» признан банкротом с долгом в 34 млн рублей

Временным управляющим в процедуре наблюдения, введенной в июле этого года, выступал Ярослав Астафьев (член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих). На первом собрании кредиторов 22 октября было принято решение ходатайствовать перед судом о переходе к конкурсному производству. За это проголосовали кредиторы, обладающие 100% голосов. Суд согласился с их позицией, указав, что затягивание процедуры увеличивает текущие расходы и уменьшает потенциальный размер выплат.