Ростовский застройщик «Югстрой» признан банкротом с долгом в 34 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным (банкротом) строительную компанию ООО «Югстрой». Как следует из решения по делу, в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 5 мая 2027 года.
Временным управляющим в процедуре наблюдения, введенной в июле этого года, выступал Ярослав Астафьев (член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих). На первом собрании кредиторов 22 октября было принято решение ходатайствовать перед судом о переходе к конкурсному производству. За это проголосовали кредиторы, обладающие 100% голосов. Суд согласился с их позицией, указав, что затягивание процедуры увеличивает текущие расходы и уменьшает потенциальный размер выплат.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югстрой» зарегистрировано в 2019 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Александр Токаренко. Выручка компании за 2025 год составила 5,3 млн рублей, убыток — 1 тыс. руб.
Согласно реестру требований, общая сумма долга «Югстрой» перед кредиторами составляет 33,99 млн рублей. Временный управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании. При этом анализ показал, что финансирование процедуры конкурсного производства возможно за счет имущества самого должника.
Конкурсным управляющим утвержден Ярослав Астафьев. Суд обязал бывшего руководителя компании в течение трех дней обеспечить передачу всей бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов и материальных ценностей конкурсному управляющему.
С даты принятия решения о банкротстве прекращается исполнение по всем исполнительным документам, а требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках конкурсного производства. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражном суде апелляционной инстанции в течение месяца.