В Ростове в границах домов, поврежденных обломками БПЛА, ввели режим ЧС

В Азовском районе повреждения получили пять частных домов. В хуторе Колузаево Азовского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома. В зданиях пострадали крыши, двери и окна. В одном из домов повреждена газовая труба. Пострадавших и возгораний нет. В Аксайском районе загорелось складское помещение. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Информация о возможных пострадавших уточняется.