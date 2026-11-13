Ночью над Ростовом и десятью районами области уничтожили более 120 БПЛА

Дроны сбили в: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском районах области. В Азовском районе повреждения получили пять частных домов. В хуторе Колузаево Азовского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома. В зданиях пострадали крыши, двери и окна. В одном из домов повреждена газовая труба. Пострадавших и возгораний нет.