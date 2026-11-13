Ростовчанин пострадал при ночной атаке БПЛА
В результате ночной массированной атаки БПЛА пострадал житель Ростова-на-Дону. Его госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Вместе с тем, для жителей дома в Октябрьском районе, который был поврежден обломками дронов, развернули ПВР. Всего в городе повреждены пять многоквартирных домов. Возгорание, спровоцированное падением БПЛА, полностью ликвидировано.
В Советском районе Ростова возгорание производственного помещения также ликвидировано.