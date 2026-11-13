За ущерб от многоквартирного самостроя в Сочи взыскали более 300 млн рублей
Центральный районный суд Сочи взыскал с владельца самовольно построенного многоквартирного дома более 310,6 млн руб. в пользу муниципалитета. Из этой суммы 140,6 млн руб. составляют убытки, связанные с дополнительной нагрузкой на городскую инфраструктуру, еще 170,1 млн руб. — компенсация вреда окружающей среде. Решение суда не вступило в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как установил суд, ответчик возвел на участке, предназначенном для строительства индивидуального жилого дома высотой не более трех этажей, шестиэтажное здание общей площадью 2,76 тыс. кв. м. Впоследствии он разделил его на отдельные квартиры и продал их гражданам. Сейчас дом полностью заселен, в нем проживают 106 человек.
По оценке экспертов, появление дома увеличило нагрузку на социальную инфраструктуру города. Для обеспечения жильцов необходимы дополнительные места в детских садах и школах, а также спортивные и медицинские объекты. Стоимость их создания оценена в 169,2 млн руб.
Кроме того, экспертиза установила, что из-за несанкционированного размещения отходов плодородный слой почвы на всей площади участка был уничтожен. Размер экологического ущерба составил 170,1 млн руб.
Суд пришел к выводу, что незаконное строительство нарушило права неопределенного круга лиц на охрану здоровья, доступную медицинскую помощь и образование, а также повлекло дополнительные расходы для муниципалитета. В результате с ответчика взыскали 140,6 млн руб. в счет возмещения убытков и 170,1 млн руб. в качестве компенсации вреда окружающей среде. Еще 794 тыс. руб. 89 коп. он должен перечислить в местный бюджет в качестве госпошлины.