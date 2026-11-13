В пользу девочки из Кетово взыскано 50 тыс. рублей после нападения собаки
По иску прокурора Кетовского района в пользу девочки, пострадавшей от нападения собаки, с владельца животного взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Установлено, что в апреле этого года в селе Лесниково собака, оставленная хозяином без присмотра, укусила несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил травмы. Прокуратура Кетовского района обратилась в суд с иском о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда в размере 50 тыс. руб. Требования ведомства удовлетворены. Исполнение судебного решения контролируется.