Налоговая банкротит «Ремтрубсервис» из Буденновска с долгом в 61 млн рублей

Основанием для доначислений послужила выездная налоговая проверка за период с 2018 по 2020 год, по итогам которой компании было предъявлено обвинение в неуплате НДС и налога на прибыль. Попытки «Ремтрубсервис» оспорить решение инспекции от 19.12.2022 года во всех инстанциях, включая Верховный суд РФ, потерпели неудачу. В ходе судебных разбирательств сумма штрафа была снижена, однако основная часть доначислений осталась в силе.