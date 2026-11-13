Налоговая банкротит «Ремтрубсервис» из Буденновска с долгом в 61 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом компанию «Ремтрубсервис», специализирующуюся на производстве земляных работ. Как следует из резолютивной части решения по делу, инициатором процесса выступило региональное управление Федеральной налоговой службы.
В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 10 мая 2027 года. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Новоселов, член Союза арбитражных управляющих «Созидание».
Общая сумма задолженности «Ремтрубсервис» перед бюджетом и внебюджетными фондами составляет более 61 млн рублей. Структура долга: 43,11 млн рублей — основной налог; 17,73 млн рублей — пени; 166 тысяч рублей — штрафы.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ремтрубсервис» зарегистрировано в 2006 году в Буденновске. Уставный капитал компании составляет 11 тысяч рублей. Учредитель — Петр Дерксен. Выручка компании за 2025 год составила 17,7 млн рублей.
Основанием для доначислений послужила выездная налоговая проверка за период с 2018 по 2020 год, по итогам которой компании было предъявлено обвинение в неуплате НДС и налога на прибыль. Попытки «Ремтрубсервис» оспорить решение инспекции от 19.12.2022 года во всех инстанциях, включая Верховный суд РФ, потерпели неудачу. В ходе судебных разбирательств сумма штрафа была снижена, однако основная часть доначислений осталась в силе.
Суд установил, что с марта 2024 года, когда было подано заявление о банкротстве, компания не произвела ни одного платежа в счет погашения долга. Последний налоговый платеж был зафиксирован 17 ноября 2023 года.
В материалах дела указано, что у «Ремтрубсервис» имеется имущество, на которое может быть обращено взыскание. В частности, за компанией числятся два земельных участка промышленного назначения общей площадью почти 15 тыс. кв. м, семь зданий (включая ткацкий цех площадью 1 429,1 кв. м) и 16 транспортных средств, среди которых Hyundai, John Deere, КАМАЗ, BMW X5, два автомобиля KIA K5 и ГАЗ.
В марте 2026 года по этому же делу была введена процедура наблюдения. Суд отказал в очередном ходатайстве должника об отложении заседания, расценив поведение представителей компании как «направленное на затягивание арбитражного процесса». За время наблюдения должник не представил контррасчета долга и не вышел с инициативой о заключении мирового соглашения.
Согласно реестру требований кредиторов, утвержденному судом, 817 тысяч рублей (НДФЛ и страховые взносы) включены во вторую очередь, а 60,20 млн рублей (основной долг, пени и штрафы) — в третью очередь. Требования по пеням и штрафам будут удовлетворяться только после погашения основного долга.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в месячный срок в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде.