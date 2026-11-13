Аграрии Дона получили 2,7 млрд рублей по агрострахованию за 2026 год

Он также отметил, что в 2024-2025 годах регионы ЮФО и СКФО очень серьезно пострадали от засухи, заморозков и других опасных явлений. Так, например, по словам Корнея Биждова, в Ростовской области режим ЧС был объявлен за два года четыре раза по заморозкам и засухе. По данным НСА, по убыткам, понесенным в 2024-2026 годах, аграрии ЮФО и СКФО получили возмещение потерь по договорам агрострахования с господдержкой на сумму 14,1 млрд руб. Основными получателями страховых выплат стали аграрии Ростовской области (6,1 млрд руб.) и Краснодарского края (4,3 млрд руб.).