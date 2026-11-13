Аграрии Дона получили 2,7 млрд рублей по агрострахованию за 2026 год
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По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за первые девять месяцев 2026 года аграрии Ростовской области получили 2,7 млрд руб. выплат по агрострахованию с господдержкой. На втором месте по объему выплат находится Краснодарский край (781 млн руб.), на третьем — Ставропольский край (634 млн руб.). Об этом «Ъ-Ростов» сообщил президент НСА Корней Биждов.
«В этом году главные события, которые реализовались в ЮФО и СКФО, — градобитие, сильные ливни и переувлажнение. В 2026 году серьезные убытки в агропромышленном комплексе Юга России понес сектор животноводства. Это в том числе отразилось на страховых выплатах. Так, к 1 октября текущего года около 300 млн руб. получили животноводы за гибель поголовья от опасных болезней животных и стихийных бедствий по страховым случаям, которые произошли за первые девять месяцев 2026 года»,— рассказал господин Биждов.
Отметим, что Ростовская область стала лидером в России по застрахованным площадям под урожай 2026 года. Всего в текущем году на Дону было застраховано 1 млн 467 тыс. га. Под урожай 2025 года в Ростовской области было застраховано 1 млн 166 тыс. га, а под урожай 2024 года — 1 млн 094 тыс. га.
По данным НСА, на втором месте по объему застрахованных площадей под урожай 2026 года находится Ставропольский край (1 млн 129 тыс. га), на третьем — Краснодарский край (1 млн 088 тыс. га).
«Рынок находился под действием ряда факторов, оказывающих скорее негативное влияние непосредственно на само агропроизводство, — нестабильность в части каналов сбыта, цен на продукцию и на ГСМ сказывалась в том числе на решениях аграриев по страхованию и продолжит сказываться до конца года в ходе осенней договорной кампании. Однако, несмотря на эти факторы, застрахованная площадь под урожай 2026 года в России практически не снизилась против прошлого года — 15,2 млн га против 15,3 млн га под урожай 2025 года»,— рассказал Корней Биждов.
Он также отметил, что в 2024-2025 годах регионы ЮФО и СКФО очень серьезно пострадали от засухи, заморозков и других опасных явлений. Так, например, по словам Корнея Биждова, в Ростовской области режим ЧС был объявлен за два года четыре раза по заморозкам и засухе. По данным НСА, по убыткам, понесенным в 2024-2026 годах, аграрии ЮФО и СКФО получили возмещение потерь по договорам агрострахования с господдержкой на сумму 14,1 млрд руб. Основными получателями страховых выплат стали аграрии Ростовской области (6,1 млрд руб.) и Краснодарского края (4,3 млрд руб.).
В Ставропольском крае под урожай 2026 года было застраховано 38% посевов, в Ростовской области — 31%, в Краснодарском крае — 29%. «Мировая практика показывает, что в тех системах агрострахования с господдержкой, где оно не является строго обязательным для агрария, типовой охват посевов – 40-60% для основных сельхозкультур. Так что Юг России уже постепенно приближается к пониманию, что агрострахование – это единственный инструмент, который гарантированно защитит в случае природного бедствия»,— резюмирует Корней Биждов.