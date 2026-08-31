По Ормузу не пройти

В ночь на 31 августа Соединенные Штаты впервые за месяц нанесли удары по территории Ирана. Как уточнило Центральное командование вооруженных сил (ВС) США, операция была проведена из-за попыток Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) возобновить минирование Ормузского пролива. За пять дней до этого президент Дональд Трамп отчитался, что Ормуз полностью очищен от иранских мин, а любая попытка Тегерана установить новые приведет к возобновлению войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

О том, что в ночь на 31 августа США атаковали позиции минно-заградительных подразделений КСИР на острове Ларак в Персидском заливе, сообщил официальный представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке капитан Тим Хокинс. «Американские силы внимательно следят за этим районом и сохраняют готовность обеспечить беспрепятственное движение грузов по этому важнейшему водному пути»,— заявил он.

Как уточнило Центральное командование в соцсети X, ВС США «предприняли ограниченные, но точные действия против сил КСИР, занимавшихся установкой мин и представлявших непосредственную угрозу в Ормузском проливе». «Иран создал угрозу, а военнослужащие США устранили ее, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободные пути глобальной торговли»,— подчеркнули в командовании.

Ларак является ключевым логистическим узлом для КСИР, который использует остров для наблюдения за движением судов через Ормуз и для контроля над его акваторией.

Там расположены системы дистанционного минирования — береговые ракетные и артиллерийские комплексы, которые могут за счет запуска ракеты, несущей донную или якорную мину, создавать минные заграждения на большом расстоянии. Именно их позиции были атакованы Центральным командованием ВС США.

Американский удар был первым за месяц. В своем заявлении КСИР отметил, что «противник, оказавшись в отчаянном положении из-за неспособности решить свои внутренние проблемы и из-за снижения авторитета среди стран региона, пытается вернуться к своей зловещей роли и оправдать свои действия перед общественностью». В корпусе признали, что нападение привело к жертвам среди военнослужащих.

В качестве ответа КСИР совершил запуски ракет и дронов в сторону Иордании и ОАЭ. ВС Хашимитского королевства сообщили, что их системы ПВО перехватили как минимум восемь ракет, проникших в воздушное пространство. Что касается Эмиратов, то они проинформировали о перехвате боевого дрона, который приближался к их территориальным водам со стороны Ирана. В ОАЭ отвергли сообщения, что иранские удары достигли авиабазы Аль-Минхад — объекта в 24 км к югу от Дубая.

За пять дней до нового витка напряженности Дональд Трамп сообщил, что Ормуз полностью очищен от десятков мин, которые были установлены Ираном с начала войны. «Иран уведомлен о том, что любое судно или катер, устанавливающие новые мины, будут сразу и полностью уничтожены,— заявил Трамп в соцсети Truth Social 25 августа.— Будет действовать политика нулевой терпимости к минированию». Американский лидер не предоставил деталей по поводу того, сколько мин было обезврежено или взорвано, однако он добавил, что ВС США следят за всей акваторией пролива и другими критически важными объектами Исламской Республики.

На этом фоне в частных разговорах с порталом Axios американские чиновники заявили, что США теперь полностью контролируют Ормуз. «Иранцы утратили контроль над проливом — теперь он находится в руках США,— заявил один из источников издания.— В настоящий момент мы не ведем переговоров с Ираном. Мы оказываем на них давление. И оно может заставить иранцев вернуться за стол переговоров».

Однако КСИР дает понять, что в Ормузе продолжают находиться иранские мины.

В день американского удара по Лараку корпус объявил, что неназванный супертанкер подорвался, пытаясь воспользоваться несанкционированным маршрутом в южной части Ормузского пролива. «ВМС КСИР вновь предупреждает, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба. Соблюдение представленных ВМС КСИР правил прохождения пролива и навигации обязательно»,— заявили в КСИР.

Иранское заявление не содержало каких-либо точных данных о принадлежности или названии судна, которое подорвалось на мине, однако мониторинговые платформы сообщили, что речь идет о коммерческом танкере под кувейтским флагом, который после взрыва сел на мель неподалеку от оманского острова Умм-эль-Ганам.

Нил Кербелов