В Челябинске планируется реконструировать термальный комплекс
Распоряжение подписал глава Челябинска Алексей Лошкин
Администрация Челябинска опубликовала распоряжение № 18869 за подписью главы города Алексея Лошкина, согласно которому утверждены задания на проектирование документов по планировке территории (ДПТ) и на инженерные изыскания на нескольких земельных участках в поселке Западный с целью будущей реконструкции действующих бассейна, гостиницы и спортивного клуба. Инициатором подготовки ДПТ и инженерных изысканий в распоряжении указано ООО «Термальный курорт».
Из приложенной к распоряжению схемы ясно, что речь идет о земельных участках, на которых находится комплекс «Термы вода», расположенный в микрорайоне «Вишневая горка» и по адресу которого зарегистрировано ООО «Термальный курорт».
Компания зарегистрирована в ФНС в сентябре 2024 года. По данным системы СПАРК-Интерфакс, гендиректором и владельцем ООО «Термальный комплекс» является Ольга Великанова. Выручка компании за 2025 год составила более 822,8 млн руб., чистая прибыль — 96,1 млн руб.
Срок действия распоряжения главы Челябинска — один год со дня официального опубликования.