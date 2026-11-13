В Челябинске планируется реконструировать термальный комплекс

Администрация Челябинска опубликовала распоряжение № 18869 за подписью главы города Алексея Лошкина, согласно которому утверждены задания на проектирование документов по планировке территории (ДПТ) и на инженерные изыскания на нескольких земельных участках в поселке Западный с целью будущей реконструкции действующих бассейна, гостиницы и спортивного клуба. Инициатором подготовки ДПТ и инженерных изысканий в распоряжении указано ООО «Термальный курорт».