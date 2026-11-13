На Урале предложили штрафовать за отказ от прививок

По ее словам, люди, которые не ставят прививки, могут стать источником инфекции, что навредит другим. «У нас есть статья — причинение вреда третьим лицам. Отчасти штрафы нужны. Если бы были какие-то административные ресурсы, обязывающие людей, которые работают на определенных профессиях, детей, которые посещают организованные коллективы — было бы хорошо. Чем больше людей не привито, тем больше циркулирует возбудитель»,— подчеркнула госпожа Рыбинcкова.