На Урале предложили штрафовать за отказ от прививок
Заведующая отделом вакцинопрофилактики центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Эльвира Рыбинcкова предложила штрафовать противников вакцинации. Об этом она заявила в эфире ОТВ.
По ее словам, люди, которые не ставят прививки, могут стать источником инфекции, что навредит другим. «У нас есть статья — причинение вреда третьим лицам. Отчасти штрафы нужны. Если бы были какие-то административные ресурсы, обязывающие людей, которые работают на определенных профессиях, детей, которые посещают организованные коллективы — было бы хорошо. Чем больше людей не привито, тем больше циркулирует возбудитель»,— подчеркнула госпожа Рыбинcкова.
Она также рассказала, что некоторые мамы не хотят вакцинировать детей по религиозным соображениям или из-за боязни испортить здоровье «химией», и это уже стало тенденцией.
Ранее в торговых центрах Екатеринбурга увеличили число пунктов вакцинации и расширили ассортимент бесплатных прививок. Теперь в мобильных пунктах можно сделать прививки не только от гриппа, но и от дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококковой инфекции и кори.