В торговых центрах Екатеринбурга расширили список бесплатных прививок

В торговых центрах Екатеринбурга увеличили число пунктов вакцинации и расширили ассортимент бесплатных прививок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Теперь в мобильных пунктах можно сделать прививки не только от гриппа, но и от дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококковой инфекции и кори.