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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Урал

В торговых центрах Екатеринбурга расширили список бесплатных прививок

В торговых центрах Екатеринбурга увеличили число пунктов вакцинации и расширили ассортимент бесплатных прививок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Теперь в мобильных пунктах можно сделать прививки не только от гриппа, но и от дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококковой инфекции и кори.

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

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Сделать прививку в мобильных пунктах могут жители старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и прививочный сертификат. Перед процедурой каждого посетителя осматривает терапевт.
Мобильные пункты вакцинации работают по следующему графику:

  • ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) — 6 ноября с 15:00 до 19:00. Доступны прививки от гриппа, дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококка.

  • ТРЦ VeerMall (пр. Космонавтов, 108д) — 6 ноября с 12:00 до 18:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00. Вакцинация от гриппа и пневмококка.

  • ТЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) — 6 ноября с 10:00 до 15:00. Прививки от гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка.

  • ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) — 6 ноября с 12:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00. Вакцинация от гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В.

  • ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) — 6 ноября с 12:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00. Доступны прививки от гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В.

  • ТРЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39) — 10 ноября с 10:00 до 15:00. Прививки от гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка.

  • ТЦ «Кировский» (ул. Сыромолотова, 22) — 10 ноября с 10:00 до 15:00. Вакцинация от гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка.

«Не надо забывать, что у разных вакцин действуют разные схемы приема. Например, сделать прививку против гриппа и пневмококковой инфекции можно одномоментно, но в разные мышцы. А вот вакцинацию АДС-М против дифтерии и столбняка мы рекомендуем все же проводить отдельно. Все эти моменты врач обязательно объяснит на приеме»,— пояснила заведующая Центром здоровья и медицинской профилактики Центральной городской больницы № 7 Екатеринбурга Елена Сац.
По данным эпидемиологов, ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Свердловской области остается спокойной. За прошедшую неделю зарегистрировано около 20,5 тыс. случаев заболевания — на 18,1% меньше, чем неделей ранее, и на 18% ниже среднего многолетнего уровня.
Полина Бабинцева