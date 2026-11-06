В торговых центрах Екатеринбурга расширили список бесплатных прививок
ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) — 6 ноября с 15:00 до 19:00. Доступны прививки от гриппа, дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококка.
ТРЦ VeerMall (пр. Космонавтов, 108д) — 6 ноября с 12:00 до 18:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00. Вакцинация от гриппа и пневмококка.
ТЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) — 6 ноября с 10:00 до 15:00. Прививки от гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка.
ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) — 6 ноября с 12:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00. Вакцинация от гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В.
ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) — 6 ноября с 12:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00. Доступны прививки от гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В.
ТРЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39) — 10 ноября с 10:00 до 15:00. Прививки от гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка.
ТЦ «Кировский» (ул. Сыромолотова, 22) — 10 ноября с 10:00 до 15:00. Вакцинация от гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка.