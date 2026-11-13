На пост руководителя Выксы предложены действующий глава и его заместитель
Владимир Кочетков, возглавляющий городской округ Выкса Нижегородской области 12 лет, вновь предложен на эту должность. Также комиссии по рассмотрению кандидатур на пост глав муниципалитетов предложен замглавы округа Евгений Балуев, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве внутренней политики региона. Кто выдвинул каждого из кандидатов, не уточняется.
Последний раз господин Владимир Кочетков был переизбран на должность главы МСУ в конце октября 2021 года, его кандидатуру на рассмотрение конкурсной комиссии предложил губернатор Глеб Никитин.
Сейчас процедура назначения глав МСУ в Нижегородской области поменялась. Вместо конкурсной комиссии, созданной из представителей администрации, совета депутатов и правительства, кандидатуры рассматривает комиссия из представителей нижегородского правительства под председательством заместителя губернатора по внутриполитическому блоку Андрея Гнеушева.
После рассмотрения кандидатур комиссия должна представить не менее двух претендентов губернатору, который затем предложит кандидатов совету депутатов — тоже не меньше двух.
Вносить предложения по кандидатам на пост главы МСУ могут парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, Общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.