На пост руководителя Выксы предложены действующий глава и его заместитель

Владимир Кочетков, возглавляющий городской округ Выкса Нижегородской области 12 лет, вновь предложен на эту должность. Также комиссии по рассмотрению кандидатур на пост глав муниципалитетов предложен замглавы округа Евгений Балуев, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве внутренней политики региона. Кто выдвинул каждого из кандидатов, не уточняется.