В Самарской и Ульяновской областях дважды объявили беспилотную опасность

В связи с этим в международном аэропорту Курумоч и аэропорту Баратаевка вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Задержаны вылеты самолетов из Самары в Москву, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх и прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Мирного.