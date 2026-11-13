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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Волга

В Самарской и Ульяновской областях дважды объявили беспилотную опасность

В аэропортах регионов задерживается прибытие и отправление самолетов
Режим «Беспилотная опасность» дважды объявлялся в Самарской и Ульяновской областях в пятницу, 13 ноября, — ночью и утром. Об этом сообщили местные власти и экстренные службы.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В связи с этим в международном аэропорту Курумоч и аэропорту Баратаевка вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Задержаны вылеты самолетов из Самары в Москву, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх и прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Мирного.
В Баратаевке отложены отправления самолетов в Москву и Сочи и прилеты рейсов из этих же городов.
Георгий Портнов