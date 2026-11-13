Мэрия Уфы готовится утвердить планировку территории под термы
Администрация Уфы выставила на публичные консультации проекты планировки и межевания территории на набережной реки Белой, предусматривающие строительство терм.
Как сообщал «Ъ-Уфа», инициатором проекта является ООО «Хевнс гарден». Компания планирует инвестировать 800 млн руб. в строительство девятиэтажной гостиницы и термального комплекса.
Из представленных документов следует, что на указанной территории появятся гостиничный комплекс, два корпуса термального комплекса с бассейнами, ресторан и кафе. Кроме того, предусмотрены инженерно-коммунальные сооружения и очистные сооружения.
Также проекты планировки и межевания описывают озеленение набережной, благоустройство территории с созданием прогулочной зоны, выходящей к Белой, и строительство причала для маломерных судов. Рядом с термами должны появиться остановки общественного транспорта, парковки, беговые и велосипедные дорожки.
Документы планируется утвердить не ранее 19 ноября.