В Уфе будут проектировать гостиницу на набережной реки Белой

Администрация Уфы разрешила ООО «Хевнс гарден» разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной рекой Белой, проектируемой улицей вдоль железнодорожной дороги и Набережной улицей, ориентировочной площадью 49,39 га. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов.

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Проектом обосновываются размещение шестиэтажной гостиницы Heaven's Garden и одноэтажного здания конференц-холла, а также благоустройство береговой линии с пешеходной прогулочной зоной. Площадь и границы городских лесов планируется оставить неизменными, отмечается в документе.

Проекты должны быть разработаны и направлены в Главархитектуру Уфы в течение полутора лет.

Проект строительства гостиницы на набережной компания «Хевнс Гарден» представила в мае на «Инвестчасе» в правительстве Башкирии. Планируемый объем инвестиций — 800 млн руб., проект должен быть реализован при участии узбекских инвесторов в рамках сотрудничества республики с Ташкентской областью Узбекистана. Проекту был присвоен статус приоритетного. Завершить строительство планируется в 2035 году.

Министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев сообщал, что по решению главы региона Радия Хабирова на эти цели предоставлен земельный участок без торгов.

ООО «Хевнс Гарден» зарегистрировано в Уфе в марте этого года. Компания занимается гостиничной деятельностью. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами являются Уктам Шадманов и Абдурасул Абдухалимов, совладельцы ООО «Хеавен'С Гарденс Казань».

Майя Иванова