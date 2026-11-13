Сумма рибейта из бюджета Прикамья в 2026 году выросла почти в два раза
Министерство культуры Пермского края подвело итоги рассмотрения заявок на предоставление субсидии в 2026 году. Как сообщает правительство региона, в этом году комиссией были отобраны четыре кинопроекта, которые получат выплату по программе рибейта. Общая сумма субсидии составит 48,4 млн руб. В прошлом году общая сумма выплаты составила 28,8 млн руб. Все фильмы были сняты в крае летом 2026 года, большая часть из них выйдет на экраны в 2027 году. Так, ООО «СТУДИЯ РоЕл» получит возмещение понесенных на территории края затрат в размере более 21,8 млн руб. за двенадцати серийный фильм «Наследник» (18+).
ООО «Фреш-фильм» получит рибейт из бюджета края в размере более 8,1 млн руб. за семейную фэнтези историю «Баба Яга на каникулах» (6+), съемки которой проходили в деревня Шемети в Добрянском округе и этнографический музей «Хохловка».
ООО «ПРИОР Продакшн» получит компенсацию затрат за два проекта в размере 18,3 млн руб. Компания сняла в Пермском крае многосерийный фильм «По следу огня» (16+) и двухсерийный фильм «Вечная молодость» (16+).
Напомним, в Пермском крае действует программа рибейта — возмещения части затрат на съемки на территории Пермского края при участии местных специалистов. Решение о выдаче компенсации принимается экспертным советом при пермской кинокомиссии, учрежденной министерством культуры Пермского края. По программе рибейта кинематографисты могут вернуть до 50% расходов. С 2019 года по программе рибейта кинокомпаниям выплачено 186,8 млн. рублей. Всего субсидию получили 24 кинопроекта, а снято в регионе — около трех десятков картин. По условиям предоставления субсидии, исполнителями по договорам, рассматриваемым для возмещения, могут являться исключительно пермяки.