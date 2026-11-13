Сумма рибейта из бюджета Прикамья в 2026 году выросла почти в два раза

Министерство культуры Пермского края подвело итоги рассмотрения заявок на предоставление субсидии в 2026 году. Как сообщает правительство региона, в этом году комиссией были отобраны четыре кинопроекта, которые получат выплату по программе рибейта. Общая сумма субсидии составит 48,4 млн руб. В прошлом году общая сумма выплаты составила 28,8 млн руб. Все фильмы были сняты в крае летом 2026 года, большая часть из них выйдет на экраны в 2027 году. Так, ООО «СТУДИЯ РоЕл» получит возмещение понесенных на территории края затрат в размере более 21,8 млн руб. за двенадцати серийный фильм «Наследник» (18+).