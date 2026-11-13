Доцент ЯрГУ отправилась в Антарктиду на парусной шхуне с Федором Конюховым

Госпожа Ободкова преподает на кафедре социальной и политической психологии ЯрГУ. Во время экспедиции она посетила материковую часть Антарктиды, острова Ливингстон и Энтерпрайз, а также Порт-Локрой. По данным университета, в поездке она несколько дней общалась с Федором Конюховым.