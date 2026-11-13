Доцент ЯрГУ отправилась в Антарктиду на парусной шхуне с Федором Конюховым
Доцент Демидовского университета Евгения Ободкова пересекла пролив Дрейка на парусной шхуне «Дж. Р. Р. Толкин» и побывала в Антарктиде вместе с экспедицией путешественника Федора Конюхова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе университета.
Госпожа Ободкова преподает на кафедре социальной и политической психологии ЯрГУ. Во время экспедиции она посетила материковую часть Антарктиды, острова Ливингстон и Энтерпрайз, а также Порт-Локрой. По данным университета, в поездке она несколько дней общалась с Федором Конюховым.
«Для меня это еще и возможность испытать себя, изучить особенности психики в экстремальных условиях и замкнутом пространстве»,— рассказала Евгения Ободкова. По ее словам, пройти проливом Дрейка на небольшой парусной шхуне она мечтала давно.
В ноябре экспедиционная компания Rusarc сообщила, что Федор Конюхов прибыл в Антарктику. Вместе с основателем клуба «5 Океанов» Олегом Дудкиным он планирует заложить научную базу на острове Ливингстон в архипелаге Южные Шетландские острова. На первом этапе участники экспедиции намерены установить жилой модуль и обследовать площадку для будущей станции.
«Федор Филиппович Конюхов везет грузы для строительства Первой российской антарктической станции Смоленская. Быть в кругу его команды и оказаться частью события мирового значения — огромная честь и настоящее счастье»,— написала преподаватель на своей странице в соцсетях.
В настоящий момент экспедиция продолжается.