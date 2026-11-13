В Башкирии снизят площадь помещений для расчета налога от кадастровой стоимости

По данным «РБК Уфа», законопроект позволит включить более 9 тыс. объектов в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется от кадастровой стоимости, и, как следствие, привлечь в региональный бюджет более 800 млн руб. Ростом доходов бюджета обосновывала необходимость правок и Наталья Полянская. Кроме того, настаивала вице-премьер, в Башкирии порог не менялся с 2017 года.