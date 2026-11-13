В Башкирии снизят площадь помещений для расчета налога от кадастровой стоимости
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии предлагает снизить с 1 тыс. до 500 кв. м площадь коммерческих объектов, для которых имущественный налог рассчитывается от кадастровой стоимости. Законопроект на заседании бюджетного комитета Курултая Башкирии представила вице-премьер — глава минземимущества региона Наталья Полянская.
Сегодня владельцы помещений площадью до 1 тыс. кв. м (за исключением случаев, когда помещения находятся в составе, например, торговых комплексов) выплачивают налог по базовой ставке 2,2% от остаточной (среднегодовой) стоимости. Бизнес, применяющий упрощенную систему налогообложения, освобожден от налога на имущество.
По словам госпожи Полянской, изменения затронут муниципалитеты с населением от 100 тыс. человек. Не коснется новелла помещений, которые находятся на балансе у муниципалитета и государства или подведомственных учреждений.
По данным «РБК Уфа», законопроект позволит включить более 9 тыс. объектов в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется от кадастровой стоимости, и, как следствие, привлечь в региональный бюджет более 800 млн руб. Ростом доходов бюджета обосновывала необходимость правок и Наталья Полянская. Кроме того, настаивала вице-премьер, в Башкирии порог не менялся с 2017 года.
Также законопроект обосновывается необходимостью вовлечь в налоговый оборот незарегистрированные имущественные комплексы и объекты недвижимости.
Депутаты бюджетного комитета Курултая Башкирии отнеслись к законопроекту холодно, посчитав, что увеличение налогов вынудит владельцев повысить арендные ставки и ударит по среднему и малому предпринимательству. Тем не менее большинство участников заседания проголосовали за то, чтобы направить документ в президиум Курултая Башкирии.