Дмитрий Панов возглавил петербургское отделение партии «Новые люди»
Он сменил Оксану Дмитриеву
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов избран председателем городского отделения партии «Новые люди». Решение принято на конференции реготделения 12 ноября, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс службе городского отделения партии. Прежде этот пост занимала экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева, которая после безуспешной попытки избраться на новый срок закончила политическую карьеру и вышла из партии.
Всего в политсовете регионального отделения шесть человек. В него вошли депутат Государственной Думы Павел Корытников, генеральный директор компании «Русский бойлер» Максим Миляев и заместитель секретаря партии «Новые люди» в Петербурге Владимир Катриченко. Секретарем совета по-прежнему остается Анастасия Васильева, в сентябре 2026 года избравшаяся депутатом муниципального образования «Новоизмайловское». Также в совете остается муниципальный депутат из Ульянки Павел Кондрашов.
«Перед нашей командой стоит масштабная задача — оправдать это доверие, обеспечить последовательное исполнение наказов избирателей, расширить партийные ряды, выстроить эффективную систему взаимодействия муниципальных депутатов и первичных отделений Партии во всех районах города, а также укрепить конструктивный диалог с правительством Санкт-Петербурга во имя решения наиболее значимых для горожан вопросов»,— приводят слова господина Панова в пресс-службе петербургского отделения партии.
По итогам сентябрьских выборов партия «Новые люди» заняла второе место на выборах в Законодательное собрание. Всего партийцам удалось сформировать фракцию из четырех человек, однако вскоре после начала работы нового созыва из «Новых людей» ушел руководитель парламентского объединения Дмитрий Павлов. Он объяснил свое решение желанием стать независимым депутатом.