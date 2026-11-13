Дмитрий Панов возглавил петербургское отделение партии «Новые люди»

Всего в политсовете регионального отделения шесть человек. В него вошли депутат Государственной Думы Павел Корытников, генеральный директор компании «Русский бойлер» Максим Миляев и заместитель секретаря партии «Новые люди» в Петербурге Владимир Катриченко. Секретарем совета по-прежнему остается Анастасия Васильева, в сентябре 2026 года избравшаяся депутатом муниципального образования «Новоизмайловское». Также в совете остается муниципальный депутат из Ульянки Павел Кондрашов.