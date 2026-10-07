Депутату не хватило доверия

Работа нового созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга началась с неожиданных перемен во фракции «Новые люди»: объединение покинул его лидер Дмитрий Павлов, занимавший эту должность с 2021 года. Парламентарий сдал свой партийный билет, объяснив, что в статусе независимого депутата будет вызывать у избирателей «больше доверия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов посчитал, что будет полезнее петербуржцам без партийного билета

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов посчитал, что будет полезнее петербуржцам без партийного билета

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Решение Дмитрия Павлова стало для «Новых людей» полной неожиданностью. На сентябрьских выборах он баллотировался от партии по одномандатному округу в Пушкинском районе и набрал 42,6% голосов избирателей. «Единую Россию» (ЕР) там представлял малоизвестный специалист отдела патриотического воспитания дома молодежи «Царскосельский» Никита Лузгин, который не сумел составить депутату серьезную конкуренцию (30,7%).

Переизбравшись на второй срок, господин Павлов снова возглавил фракцию «Новых людей». В новом созыве она увеличилась с трех до четырех человек и стала второй после ЕР: столько же мест получила ЛДПР, однако в голосовании по спискам «Новые люди» либерал-демократов обошли — 12,4% против 12,2%. «Справедливая Россия» не преодолела проходной барьер (2,7%), а список «Яблока» не прошел регистрацию. В Заксобрании появилась фракция «Зеленых» (6,1%, три мандата) под руководством бывшей эсерки Марины Шишкиной.

Дмитрий Павлов неожиданно заявил, что решил выйти из фракции и партии, поскольку вызывает у избирателей «больше доверия» как независимый депутат.

«Я ставлю в приоритет работу на избирателей. Когда ты независимый депутат, ты напрямую можешь налаживать близкие и короткие связи со всеми фракциями парламента. Никакой интриги нет, у меня зрело это в прошлые пять лет работы. Когда ко мне приходят люди старшего возраста, голосующие за другие партии, они говорят: "Дмитрий Геннадьевич, мы за вас, но…"»,— пояснил он.

До избрания в городской парламент Дмитрий Павлов был бизнесменом. В 1993 году он основал компанию «Колвэй», которая занимается инвестициями в сфере недвижимости. Является организатором забегов Pushkin Run. Политическую карьеру начал в 2014 году, избравшись в муниципальный совет Пушкина от ЕР. Затем баллотировался в Госдуму от Партии роста, а с 2021 года сотрудничал с «Новыми людьми».

В пресс-службе партии “Ъ” пояснили, что господин Павлов не обсуждал свое решение с руководством. «Решение для нас непростое,— призналась “Ъ” замглавы фракции Ольга Герасина.— Но вместе с тем, уважая мнение каждого коллеги, мы его принимаем. Я понимаю, что нам придется работать больше, поскольку Дмитрий Геннадьевич такой у нас "локомотив". Я искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество».

Депутат считает свой поступок «новаторским», хотя подобное в петербургском парламенте не так давно уже случалось, хотя и не сразу после выборов: в 2023 году фракция «Справедливой России» в полном составе разорвала отношения с партией из-за несогласия с лидером Сергеем Мироновым. Вступать в другие объединения господин Павлов смысла не видит, хотя предложения, по его словам, уже поступили.

Политолог Александр Конфисахор считает, что серьезных перспектив у независимых депутатов в Заксобрании Санкт-Петербурга сейчас нет и о будущей карьере таких деятелей судить сложно. «Может, он решил как-то по-новому повести себя, занять нишу, пытается быть для всех избирателей. Ход не новый, но еще месяца не прошло после выборов, а он решил так сделать. Интересно будет посмотреть на его дальнейшую политическую судьбу. Ссориться с партией чревато, и реальные последствия будут видны в следующем избирательном цикле»,— отмечает эксперт. Он называет решение Дмитрия Павлова «любопытным экспериментом, который встряхнул достаточно скучную депутатскую жизнь».

Константин Леньков, Санкт-Петербург; Григорий Лейба