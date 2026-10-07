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Депутату не хватило доверия

Лидер фракции «Новых людей» в петербургском парламенте вышел из партии сразу после выборов

Работа нового созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга началась с неожиданных перемен во фракции «Новые люди»: объединение покинул его лидер Дмитрий Павлов, занимавший эту должность с 2021 года. Парламентарий сдал свой партийный билет, объяснив, что в статусе независимого депутата будет вызывать у избирателей «больше доверия».

Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов посчитал, что будет полезнее петербуржцам без партийного билета

Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов посчитал, что будет полезнее петербуржцам без партийного билета

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов посчитал, что будет полезнее петербуржцам без партийного билета

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Решение Дмитрия Павлова стало для «Новых людей» полной неожиданностью. На сентябрьских выборах он баллотировался от партии по одномандатному округу в Пушкинском районе и набрал 42,6% голосов избирателей. «Единую Россию» (ЕР) там представлял малоизвестный специалист отдела патриотического воспитания дома молодежи «Царскосельский» Никита Лузгин, который не сумел составить депутату серьезную конкуренцию (30,7%).

Переизбравшись на второй срок, господин Павлов снова возглавил фракцию «Новых людей». В новом созыве она увеличилась с трех до четырех человек и стала второй после ЕР: столько же мест получила ЛДПР, однако в голосовании по спискам «Новые люди» либерал-демократов обошли — 12,4% против 12,2%. «Справедливая Россия» не преодолела проходной барьер (2,7%), а список «Яблока» не прошел регистрацию. В Заксобрании появилась фракция «Зеленых» (6,1%, три мандата) под руководством бывшей эсерки Марины Шишкиной.

Дмитрий Павлов неожиданно заявил, что решил выйти из фракции и партии, поскольку вызывает у избирателей «больше доверия» как независимый депутат.

«Я ставлю в приоритет работу на избирателей. Когда ты независимый депутат, ты напрямую можешь налаживать близкие и короткие связи со всеми фракциями парламента. Никакой интриги нет, у меня зрело это в прошлые пять лет работы. Когда ко мне приходят люди старшего возраста, голосующие за другие партии, они говорят: "Дмитрий Геннадьевич, мы за вас, но…"»,— пояснил он.

До избрания в городской парламент Дмитрий Павлов был бизнесменом. В 1993 году он основал компанию «Колвэй», которая занимается инвестициями в сфере недвижимости. Является организатором забегов Pushkin Run. Политическую карьеру начал в 2014 году, избравшись в муниципальный совет Пушкина от ЕР. Затем баллотировался в Госдуму от Партии роста, а с 2021 года сотрудничал с «Новыми людьми».

В пресс-службе партии “Ъ” пояснили, что господин Павлов не обсуждал свое решение с руководством. «Решение для нас непростое,— призналась “Ъ” замглавы фракции Ольга Герасина.— Но вместе с тем, уважая мнение каждого коллеги, мы его принимаем. Я понимаю, что нам придется работать больше, поскольку Дмитрий Геннадьевич такой у нас "локомотив". Я искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество».

Депутат считает свой поступок «новаторским», хотя подобное в петербургском парламенте не так давно уже случалось, хотя и не сразу после выборов: в 2023 году фракция «Справедливой России» в полном составе разорвала отношения с партией из-за несогласия с лидером Сергеем Мироновым. Вступать в другие объединения господин Павлов смысла не видит, хотя предложения, по его словам, уже поступили.

Политолог Александр Конфисахор считает, что серьезных перспектив у независимых депутатов в Заксобрании Санкт-Петербурга сейчас нет и о будущей карьере таких деятелей судить сложно. «Может, он решил как-то по-новому повести себя, занять нишу, пытается быть для всех избирателей. Ход не новый, но еще месяца не прошло после выборов, а он решил так сделать. Интересно будет посмотреть на его дальнейшую политическую судьбу. Ссориться с партией чревато, и реальные последствия будут видны в следующем избирательном цикле»,— отмечает эксперт. Он называет решение Дмитрия Павлова «любопытным экспериментом, который встряхнул достаточно скучную депутатскую жизнь».

Константин Леньков, Санкт-Петербург; Григорий Лейба

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