Ярославское УФАС признало незаконной рекламу секции футбола в соцсети

По данным УФАС, публикация рекламировала услуги футбольных тренеров. Часть занятий в секции проводилась за плату по договорам об оказании образовательных услуг. В записи отсутствовали пометка «реклама» и сведения о рекламодателе или ссылка на сайт с такой информацией. Комиссия признала это нарушением ч. 16 ст. 18.1 федерального закона «О рекламе».