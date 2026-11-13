Ярославское УФАС признало незаконной рекламу секции футбола в соцсети
Ярославское межрегиональное УФАС признало ненадлежащей рекламу набора в футбольную секцию, опубликованную в сообществе «Типичный Тутаев» во «ВКонтакте». Об этом сообщило управление.
По данным УФАС, публикация рекламировала услуги футбольных тренеров. Часть занятий в секции проводилась за плату по договорам об оказании образовательных услуг. В записи отсутствовали пометка «реклама» и сведения о рекламодателе или ссылка на сайт с такой информацией. Комиссия признала это нарушением ч. 16 ст. 18.1 федерального закона «О рекламе».
УФАС выдало рекламораспространителю предписание об устранении нарушения. Материалы передали должностному лицу управления для возбуждения административного дела по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).