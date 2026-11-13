Действующие главы Кизнерского и Дебёсского районов сохранили посты
Александра Плотникова и Андрея Иванова депутаты поддержали единогласно
Советы депутатов Кизнерского и Дебёсского районов единогласно поддержали кандидатуры действующих руководителей муниципалитетов Александра Плотникова и Андрея Иванова на новые сроки полномочий. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.
Оба главы продолжат руководить районами, в которых родились и работали до назначения на должности, отметил господин Журавлев. По его словам, за последние пять лет в Кизнерском районе увеличились посевные площади, а производство молока выросло в полтора раза.
Дебёсский район в 2027 году включен в федеральную программу комплексного развития сельских территорий: за счет нее планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и отремонтировать стадион и детский сад №3.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что в октябре и ноябре в десяти районах Удмуртии должны были пройти конкурсы на должности глав муниципалитетов. Срок полномочий действующих руководителей истек в сентябре. Прием заявок на участие в конкурсе в Кизнерском районе завершился 30 октября, в Дебёсском — 3 ноября.