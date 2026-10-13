Новых глав выберут в 10 районах Удмуртии
Депутаты районных советов объявили конкурсы после завершения полномочий глав
13.10.2026, 08:48
В десяти районах Удмуртии в октябре и ноябре пройдут конкурсы на должности глав муниципалитетов. Срок полномочий действующих руководителей завершился в сентябре, сообщил в макс руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.
О запуске конкурсных процедур объявили депутаты районных советов на сессиях. Документы от кандидатов принимают в администрациях муниципалитетов. В Селтинском районе их можно подать до 21 октября, в Алнашском и Увинском — до 23 октября. В Граховском и Можгинском районах прием продлится до 28 октября, в Кизнерском — до 30 октября.
В Дебесском и Якшур-Бодьинском районах документы принимают до 3 ноября, в Ярском и Балезинском — до 6 ноября.
Участвовать в конкурсах могут граждане России старше 21 года. Другие требования к кандидатам опубликованы на сайтах муниципалитетов.