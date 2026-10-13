Новых глав выберут в 10 районах Удмуртии

О запуске конкурсных процедур объявили депутаты районных советов на сессиях. Документы от кандидатов принимают в администрациях муниципалитетов. В Селтинском районе их можно подать до 21 октября, в Алнашском и Увинском — до 23 октября. В Граховском и Можгинском районах прием продлится до 28 октября, в Кизнерском — до 30 октября.