В Башкирии арестовали двух сотрудников Уфимского университета
Советский районный суд Уфы арестовал до 9 января 2027 года двух должностных лиц Уфимского университета науки и технологий. С ходатайством обратился следователь, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Они подозреваются и обвиняются в превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организации незаконной миграции (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
По данным «Ъ-Уфа», это начальник отдела тестирования Ильшат Исламов и руководитель управления по работе с абитуриентами Ринат Тулькубаев.
По версии следствия, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года подозреваемые организовали незаконное зачисление иностранных абитуриентов в вуз.
Фигуранты дела внесли недостоверные сведения о набранных баллах в автоматизированные программы вступительных испытаний, обеспечив поступление не менее чем четырех иностранцев без сдачи экзаменов.
Впоследствии им оформили документы для незаконного въезда и последующего незаконного пребывания на территории России.