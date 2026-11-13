В Башкирии арестовали двух сотрудников Уфимского университета

Советский районный суд Уфы арестовал до 9 января 2027 года двух должностных лиц Уфимского университета науки и технологий. С ходатайством обратился следователь, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Они подозреваются и обвиняются в превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организации незаконной миграции (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).