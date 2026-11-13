Число перевозчиков грузов водным транспортом на Дону сократилось на 5,3%

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с грузовыми перевозками водным транспортом и их обслуживанием, в Ростовской области за девять месяцев 2026 года сократилось на 5,3%, до 288. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в сервисе «Контур.Фокус». Годом ранее в регионе насчитывалось 304 таких участника рынка, а на 1 октября 2024 года — 305.