Число перевозчиков грузов водным транспортом на Дону сократилось на 5,3%
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с грузовыми перевозками водным транспортом и их обслуживанием, в Ростовской области за девять месяцев 2026 года сократилось на 5,3%, до 288. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в сервисе «Контур.Фокус». Годом ранее в регионе насчитывалось 304 таких участника рынка, а на 1 октября 2024 года — 305.
За январь–сентябрь 2026 года в отрасли зарегистрировали восемь новых организаций и ИП против 12 за аналогичные периоды 2024 и 2025 годов. Число ликвидаций при этом выросло до 20: в 2025 году их было 14, в 2024-м — 17.
По данным аналитиков «Контур.Фокуса», на 1 октября 2026 года в процедурах банкротства находились шесть юридических лиц отрасли — показатель не меняется на протяжении последних трех лет. Еще семь юрлиц находились в процессе ликвидации против шести годом ранее.
Количество новых арбитражных дел о взыскании задолженности, в которых компании отрасли выступают ответчиками, существенно сократилось. За январь–октябрь 2026 года зарегистрировано 10 таких дел на общую сумму требований 85,1 млн руб. За аналогичный период 2025 года аналитики насчитали 43 дела на 2,24 млрд руб., в 2024 году — 42 дела на 273,1 млн руб.