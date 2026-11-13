Постройка и автомобиль пострадали при атаке 32 БПЛА на Воронежскую область

В ночь на 13 ноября над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата. Обошлось без пострадавших. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов были повреждены хозяйственная постройка и автомобиль. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.