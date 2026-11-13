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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

Постройка и автомобиль пострадали при атаке 32 БПЛА на Воронежскую область

В ночь на 13 ноября над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата. Обошлось без пострадавших. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов были повреждены хозяйственная постройка и автомобиль. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области накануне в 18:25. Сирены воздушной тревоги в связи с угрозой удара БПЛА включали в Россошанском, Кантемировском, Богучарском, Калачеевском, Павловском, Бутурлиновском, Острогожском, Лискинском, Бобровском районах, Нововоронеже, Воронеже и пригородных районах (Воронежская агломерация, в 20:01) и Борисоглебском городском округе. Активная фаза работы ПВО была полностью завершена в 6:44. Отбой опасности атаки БПЛА объявили в 8:39.

Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что 6 ноября микроавтобус «Воронеж — Луганск» попал под удар ВСУ в Краснодонском округе ЛНР. В результате пострадали трое пассажиров. Двоим пострадавшим оказали медпомощь на месте, после чего их отпустили на амбулаторное лечение. Еще один раненый был помещен под наблюдение врачей.

Авторы

  • Денис Данилов