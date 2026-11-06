Трое пассажиров микроавтобуса «Воронеж — Луганск» пострадали из-за атаки ВСУ
Микроавтобус «Воронеж — Луганск» попал под удар ВСУ в Краснодонском округе ЛНР. В результате пострадали трое пассажиров. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Двоим пострадавшим оказали медпомощь на месте, после чего их отпустили на амбулаторное лечение. Еще один раненый остается под наблюдением врачей.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, минувшая ночь прошла в регионе спокойно: о сбитых БПЛА и последствиях на земле не сообщалось. При этом объявлялась опасность удара беспилотников по всей области и непосредственной атаки на ряд муниципалитетов.