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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Трое пассажиров микроавтобуса «Воронеж — Луганск» пострадали из-за атаки ВСУ

Микроавтобус «Воронеж — Луганск» попал под удар ВСУ в Краснодонском округе ЛНР. В результате пострадали трое пассажиров. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Константин Кокошкин / Коммерсантъ

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Двоим пострадавшим оказали медпомощь на месте, после чего их отпустили на амбулаторное лечение. Еще один раненый остается под наблюдением врачей.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, минувшая ночь прошла в регионе спокойно: о сбитых БПЛА и последствиях на земле не сообщалось. При этом объявлялась опасность удара беспилотников по всей области и непосредственной атаки на ряд муниципалитетов.
О последствиях самой массированной атаки ВСУ на Воронеж — в материале «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова