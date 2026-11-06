Трое пассажиров микроавтобуса «Воронеж — Луганск» пострадали из-за атаки ВСУ

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, минувшая ночь прошла в регионе спокойно: о сбитых БПЛА и последствиях на земле не сообщалось. При этом объявлялась опасность удара беспилотников по всей области и непосредственной атаки на ряд муниципалитетов.