В Ростовской области за девять месяцев зарегистрировали 314 туркомпаний
За первые девять месяцев 2026 года в Ростовской области зарегистрировано 314 туркомпаний — против 114 организаций за тот же период годом ранее. При этом за указанное время ликвидировано 111 компаний, тогда как за девять месяцев 2025 года — 47 единиц. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков Контур.Фокуса
Аналитики отмечают, что туристическая отрасль в южных регионах России развивается: Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству организаций туристической сферы по состоянию на октябрь 2026 года. Рейтинг возглавили Москва (7,8 тыс. единиц), Санкт-Петербург (3,6 тыс.) и Московская область (3,5 тыс.).
По динамике за 12 месяцев — с октября по октябрь — область также в лидерах роста: количество организаций выросло на 29,8%, тогда как в Краснодарском крае отрасль прибавила 1,2%, а на Ставрополье — 1,5%.