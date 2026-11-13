В Ростовской области за девять месяцев зарегистрировали 314 туркомпаний

За первые девять месяцев 2026 года в Ростовской области зарегистрировано 314 туркомпаний — против 114 организаций за тот же период годом ранее. При этом за указанное время ликвидировано 111 компаний, тогда как за девять месяцев 2025 года — 47 единиц. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков Контур.Фокуса