На Советской площади в Ярославле начали монтировать каток
На Советской площади Ярославля начали устанавливать ледовый комплекс. На площадку доставляют оборудование и материалы, подрядчик установил ограждение, размечает поле и собирает павильоны для касс, проката и службы охраны. Об этом сообщила мэрия города.
Рядом с катком оборудуют пункт заточки коньков и кафе. Монтаж комплекса займет более 40 дней. Торжественное открытие запланировано на 27 декабря. На ледовой площадке намерены проводить спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.
Каток в этом сезоне вновь установит московское ООО ГК «Ледовый сервис», работавшее на Советской площади прошлой зимой. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», начальная цена новой закупки составила 117,9 млн руб. — примерно на 7% больше стоимости прошлогоднего договора (110,27 млн руб.). Площадь катка и ледовых дорожек составит 3,85 тыс. кв. м. Комплекс будет работать до 14 марта 2027 года.