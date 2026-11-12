Главный каток в Ярославле установит московская компания
Каток на Советской площади Ярославля в сезоне 2026–2027 годов установит подрядчик, который работал на площадке прошлой зимой. Об этом мэрия Ярославля сообщила в своем канале в MAX.
В прошлом сезоне на площадке работало московское ООО ГК «Ледовый сервис». Компания указала каток в своем портфолио, ее реквизиты опубликованы на сайте бронирования. Прошлогодний договор на организацию ледового комплекса стоил 110,27 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», начальная цена новой закупки составила 117,9 млн руб. — примерно на 7% больше стоимости прошлогоднего договора. Заявки принимали до 10 ноября. Итоговый протокол в открытой карточке закупки пока отсутствует.
По проекту договора каток и ледовые дорожки займут 3852 кв. м. На площадке оборудуют кассы, павильоны проката, пункт заточки коньков и кафе. Каток планируют открыть 27 декабря. Он будет работать до 14 марта, после чего комплекс демонтируют.