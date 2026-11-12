Главный каток в Ярославле установит московская компания

По проекту договора каток и ледовые дорожки займут 3852 кв. м. На площадке оборудуют кассы, павильоны проката, пункт заточки коньков и кафе. Каток планируют открыть 27 декабря. Он будет работать до 14 марта, после чего комплекс демонтируют.