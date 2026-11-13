В середине осени в челябинских компаниях самыми востребованными стали продавцы

Организации региона часто ищут еще менеджеров по продажам и работе с клиентами и разнорабочих. Им готовы платить 90 тыс. руб. и 111,3 тыс. руб. соответственно. В топ-10 востребованных профессий также вошли водители и экспедиторы (медиана предлагаемого жалованья — 183,3 тыс. руб.), повара (60,3 тыс. руб.), электромонтажники (162,1 тыс. руб.), сварщики (249,3 тыс. руб.), сантехники (119,8 тыс. руб.), машинисты (177,8 тыс. руб.) и курьеры (186,6 тыс. руб.). Медиана предлагаемой зарплаты по региону в целом в октябре находилась на уровне 78 тыс. руб.