Все муниципалитеты Удмуртии получили паспорта готовности к зиме
За три года аварийность в коммунальном хозяйстве снизилась на 35%
Все 30 муниципальных образований Удмуртии получили паспорта готовности к отопительному сезону 2026/2027 годов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Игорь Асабин.
По его словам, к зиме подготовлены все котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети. Запасы топлива сформированы более чем на 100% от нормативной потребности. В рамках подготовки к отопительному сезону капитально отремонтировали более 195 км инженерных сетей и 24 котельные. Также реконструировали скважины и насосные станции. Всего обновили 441 объект коммунальной инфраструктуры. По данным господина Асабина, за последние три года аварийность в ЖКХ снизилась на 35%.
Работы по модернизации коммунальной инфраструктуры продолжаются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году в семи муниципалитетах запланированы работы на 13 объектах: шесть уже завершены, пять планируется сдать до конца года, еще два переходят на 2027 год.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что к 10 ноября паспорта готовности получили 27 из 30 муниципалитетов республики. Тогда в правительстве региона отмечали, что все котельные и сети подготовлены к зиме.