Все муниципалитеты Удмуртии получили паспорта готовности к зиме

По его словам, к зиме подготовлены все котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети. Запасы топлива сформированы более чем на 100% от нормативной потребности. В рамках подготовки к отопительному сезону капитально отремонтировали более 195 км инженерных сетей и 24 котельные. Также реконструировали скважины и насосные станции. Всего обновили 441 объект коммунальной инфраструктуры. По данным господина Асабина, за последние три года аварийность в ЖКХ снизилась на 35%.