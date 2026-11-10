Более 400 объект коммунальной инфраструктуры обновили в Удмуртии

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в этом году запланированы работы на 13 объектах в семи муниципалитетах. На шести объектах строительно-монтажные работы завершены, еще пять планируют сдать до конца года, два — в 2027 году.