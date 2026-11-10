Более 400 объект коммунальной инфраструктуры обновили в Удмуртии
К зиме отремонтировали более 195 км сетей и 24 котельные
К отопительному сезону в Удмуртии обновили 441 объект коммунальной инфраструктуры, в том числе капитально отремонтировали более 195 км инженерных сетей и 24 котельные. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
По данным регионального Минстроя, все котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети подготовлены к работе зимой. Паспорта готовности получили 27 муниципальных образований.
На складах региона накопили 9,2 тыс. тонн угля — 108,4% от плана, 26,5 тыс. тонн жидкого топлива — 128,9% от плана, а также 3,4 тыс. тонн условного топлива других видов, включая дрова и пеллеты. В 15 муниципалитетах создан двукратный запас топлива.
В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в этом году запланированы работы на 13 объектах в семи муниципалитетах. На шести объектах строительно-монтажные работы завершены, еще пять планируют сдать до конца года, два — в 2027 году.
По словам врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой, за последние три года аварийность в коммунальной сфере республики снизилась на 35%.