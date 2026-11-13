В Башкирии планируют увеличить на 21% стоимость патентов иностранным рабочим

В 2027 году региональный коэффициент, который Башкирия устанавливает для расчета суммы аванса по налогу на доходы физических лиц для иностранных работников, составит 2,86. С предложением увеличить коэффициент на 14,6% выступило министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии. Учитывая сумму фиксированного платежа (1,2 тыс. руб.) и установленный Минэкономразвития РФ коэффициент-дефлятор (3,006), стоимость патента составит 10,3 тыс. руб. в месяц. По сравнению с нынешним годом, сумма увеличится на 21,2%.