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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Прикамье

В Прикамье стали чаще одобрять розничные кредиты

В октябре в Пермском крае доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составила 78,1%, что на 0,3% меньше, чем в сентябре (78,4%). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В России доля отказов по заявкам на все розничные кредиты в октябре 2026 года составила 78,8%. Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты были отмечены в Забайкальском (81,4%) и Ставропольском (81,1%) краях, а также Кемеровской области (80,8%).
Напомним, в октябре 2026 года общий объем выданных розничных кредитов составил в Пермском крае 18,4 млрд руб.