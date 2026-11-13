В Прикамье стали чаще одобрять розничные кредиты

В России доля отказов по заявкам на все розничные кредиты в октябре 2026 года составила 78,8%. Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты были отмечены в Забайкальском (81,4%) и Ставропольском (81,1%) краях, а также Кемеровской области (80,8%).