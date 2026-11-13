В Прикамье стали чаще одобрять розничные кредиты
В октябре в Пермском крае доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составила 78,1%, что на 0,3% меньше, чем в сентябре (78,4%). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В России доля отказов по заявкам на все розничные кредиты в октябре 2026 года составила 78,8%. Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты были отмечены в Забайкальском (81,4%) и Ставропольском (81,1%) краях, а также Кемеровской области (80,8%).
Напомним, в октябре 2026 года общий объем выданных розничных кредитов составил в Пермском крае 18,4 млрд руб.