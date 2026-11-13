Дело в отношении экс-главы минздрава Прикамья направлено в суд
Обновлено
В Перми утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Плотникова. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он обвиняется в получении взяток в период с 2015 по 2021 годы. По версии следствия, бизнесмен Дмитрий Кондрашов передал ему дом и земельный участок в Пермском округе общей стоимостью свыше 13 млн руб. Также господин Плотников получил он него права на апартаменты в Республике Кипр стоимостью более 9,6 млн руб.
«Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров, приёмкой поставляемых ими медицинских препаратов и медицинских изделий, своевременной их оплатой, а также за общее покровительство при исполнении договоров», - говорится в релизе СУ СКР.
Дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю осенью прошлого года. Господин Плотников на время следствия был отправлен под домашний арест. Свою вину в ходе предварительного следствия он не признал.
Вадим Плотников в 2016-2017 годах был и.о. главы министерства здравоохранения Прикамья. В 2017 году возглавил фтизиопульмонологический медцентр, откуда уволился в 2021 году.