Дело в отношении экс-главы минздрава Прикамья направлено в суд

В Перми утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Плотникова. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он обвиняется в получении взяток в период с 2015 по 2021 годы. По версии следствия, бизнесмен Дмитрий Кондрашов передал ему дом и земельный участок в Пермском округе общей стоимостью свыше 13 млн руб. Также господин Плотников получил он него права на апартаменты в Республике Кипр стоимостью более 9,6 млн руб.