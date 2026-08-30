Тяжелая нефть легкого поведения

Президент США Дональд Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории». Он сообщил в сети Truth Social, что теперь США будут контролировать большую часть из 65 млрд баррелей венесуэльской нефти. По замыслу главы Белого дома, это должно помочь снизить цены на бензин в США, превышающие $4 за галлон, что для американского обывателя является критическим психологическим маркером, говорящим о проблемах в стране. С приближением ноябрьских выборов в Конгресс решение нефтяного кризиса становится для президента США и Республиканской партии важнейшей задачей. Однако эксперты предупреждают, что на амбициозные планы Трампа могут потребоваться годы, если не десятилетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

По данным Reuters/Ipsos, нынешняя администрация Трампа сейчас проживает глубочайший кризис. Общий рейтинг одобрения президента США снизился до 33%. Это самый низкий показатель за весь его второй президентский срок. Нынешний август уже вошел в историю как первый месяц, когда цена на бензин в США не опускалась ниже четырехдолларовой отметки.

Реагируя на ситуацию, Дональд Трамп объявил 28 августа, что США обеспечили контроль над большей частью из более чем 65 млрд баррелей подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы.

«Через партнерство с частным бизнесом мы обеспечили контроль США над большей частью из более чем 65 миллиардов баррелей подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы, без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков»,— написал он в соцсети Truth Social. «Эта историческая сделка более чем удвоит американские запасы нефти, значительно расширит наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед»,— добавил Трамп.

В свою очередь, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес написала в соцсети Х, что соглашение с США «окажет значительное влияние на возрождение нашей нации». Она отметила, что в рамках договоренности «предусматривается разработка 17 стратегических месторождений с инвестициями более $100 млрд и более $209 млрд налоговых поступлений для государства». Родригес попыталась убедить венесуэльцев, что передача 55% контроля над добычей нефти США, по сути, единственный шанс, чтобы страна выжила.

А вечером 29 августа она добавила, что соглашение с США «будет действовать в течение 25 лет с целевым уровнем добычи более 1,5 млн баррелей в сутки».

Представитель Белого дома подтвердил журналистам, что сделка предусматривает 55-процентную долю США в новом совместном предприятии с частным венесуэльским оператором. Соглашение предусматривает также 100-летнюю аренду нефтяного месторождения. В случае реализации договоренности может быть создана вторая по величине по общим запасам нефтяная компания в мире после Saudi Aramco, считают эксперты.

Сам по себе факт аренды на 100 лет — чрезвычайно спорная идея для Венесуэлы, в конституции которой прописано, что ее недра являются неотчуждаемым народным достоянием. Передача контроля над запасами или же долгосрочная концессия в обход парламента могут сделать соглашение юридически уязвимым: теоретически любое новое правительство после прихода к власти может аннулировать эти договоренности.

Оппозиция и ряд венесуэльских общественных организаций уже назвали соглашение «кабальным». Так, правозащитная неправительственная организация Provea выступила с публичным демаршем, обвинив Белый дом и Родригес в нарушении законодательства. Организация потребовала от Дональда Трампа и Дельси Родригес прояснить масштабы и последствия нефтяного соглашения и предупредила о противоречащей конституции непрозрачности и отсутствии общественного обсуждения соглашения.

Со своей стороны независимые аналитики подчеркивают: раздавать обещания на $100 млрд легко, но в стране с разрушенной энергосистемой и дефицитом средств для разбавления сверхтяжелой нефти эти миллиарды превратятся в реальные баррели на заправках США через долгие годы.

Условно нефтяные месторождения в Венесуэле можно разделить на две большие части: нефтяной пояс в районе реки Ориноко, а также бассейн озера Маракайбо. В районе Ориноко добывают сверхтяжелую нефть, которая по консистенции ближе к битуму. Ее невозможно просто накачать в танкер и продать. Чтобы ее транспортировать, нужны колоссальные объемы легкой нефти для разбавления или заводы, которые преобразуют добытое в синтетическую легкую нефть. Однако в Венесуэле большая часть таких заводов разрушена или разграблена, а строительство новых подразумевает время и десятки миллиардов инвестиций. Что же касается озера Маракайбо, то там расположены старейшие месторождения легкой и средней нефти. Здесь добывать проще, но озеро Маракайбо буквально покрыто слоем вытекающей нефти из прохудившихся подводных трубопроводов, платформы разграблены, электрические сети работают с постоянными сбоями. Чтобы просто вернуть эти зрелые месторождения к пиковым показателям прошлых десятилетий, требуются годы непрерывного капитального ремонта.

По данным норвежского аналитического агентства по анализу мирового энергетического рынка Rystad Energy, суммарные инвестиции, необходимые для возвращения Венесуэлы к добыче в 3 млн баррелей в сутки, составляют $183 млрд, а сам процесс растянется вплоть до 2040 года. Даже более скромная планка в 2 млн баррелей в сутки потребует не менее $41 млрд инвестиций и будет достигнута только к 2030-м годам, считают эксперты агентства.

Ксения Байгарова